Rusya Müslümanları Başkan Erdoğan’la namaz kılmaz istiyor

Erdoğan'ın kitabını takdim etmek üzere ziyarete geldiklerini ifade eden Samsar, Erdoğan'ın daha adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir barışı tesis etmek için Birleşmiş Milletler'de (BM) birtakım değişiklikler yapılabileceği fikrini her fırsatta dile getirdiğini anımsattı. Samsar, bu fikirlerini Erdoğan'ın bizzat kendisinin bir kitap haline getirdiğini, bu kitabın Rusçaya da çevrildiğini ifade etti.

Samsar, Moskova Merkez Camisi'ni Erdoğan ve Putin'in birlikte açtığını hatırlatarak, "Sayın Putin, Rusya Müslümanlarına önem veriyor. Geçtiğimiz yıl, İdil Bulgar Devleti'nin İslam'ı kabul edişinin 1100. yılı nedeniyle federal düzeyde kutlama da bunun göstergesiydi." dedi. Ayrıca Samsar, 6 Şubat'ta Türkiye'deki depremlerde yaptıkları yardım kampanyaları nedeniyle Rusya Müslümanlarına teşekkür etti.

Başkan Erdoğan'ın kitabı Rusya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı’na verildi | Video

"RUSYA MÜSLÜMANLARI ERDOĞAN İLE NAMAZ KILMAK İSTİYOR"

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi Başkanı Gaynutdin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kazanması için Rusya Müslümanlarının dualar ettiğini söyleyerek, "Bütün Rusya Müslümanları değil, Rusya'da yaşayan herkes Türkiye'deki seçimleri çok yakından takip etti. Ettiğimiz dualarda, dostumuz, Rusya Müslümanlarının dostu, Rusya'nın dostu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dostu olan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olmasını istedik. Allah'a şükür, Rabb'imiz dualarımızı işitti ve kabul etti." dedi.

Erdoğan ve Putin'in 2015'te Moskova Merkez Camisi'nin açılışını yaptığını hatırlatan Gaynutdin, "Şimdi 8 sene geçti. Sayın Erdoğan sık sık Rusya'ya geliyor. Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Moskova Camisi'ne gelmesini ve Rusya Müslümanları ile birlikte namaz kılmasını istiyoruz. Eğer gelirse biz Rusya Müslümanları çok memnun ve içtenlikle minnettar oluruz. Rusya'daki 25 milyon Müslüman adına kendisini davet ediyoruz ve kendisini görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.