Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı sözde bağımsız bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı kabul etmesinin ardından 'olası bir Rusya Ukrayna savaşı 3. Dünya Savaşı'na sebep olur mu? sorusu gündeme geldi. Putin'in bu kararına peş peşe tepkiler gelirken yaptırımlar konusunda Almanya'nın attığı ilk adım Rusya Ukrayna krizi gerilimini daha da artırırken dünyanın her yerinden ajanslar son dakika haberlerine yer vermeye devam ediyor.

TANKLAR HARKOV'A İLERLİYOR

Ancak Rusya, Avrupa ve ABD'denin yaptırımlarına kulak asmamış gibi görünüyor. Dün şehirlerdeki barışı sağlamak adına Putin'in Donetsk ve Luhansk'a barış gücünü sokmasının ardından bu sabah ise 100 savaş aracının Ukrayna'nın Harkov şehrine ilerlediği görüldü.