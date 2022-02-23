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Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi savaşla mı sonlanacak? Rus tanklarının girdiği o şehir akıllara CNN'in skandal hatasını getirdi
Giriş Tarihi: 23.2.2022 09:49

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi savaşla mı sonlanacak? Rus tanklarının girdiği o şehir akıllara CNN'in skandal hatasını getirdi

SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi savaşla mı sonlanacak? Rus tanklarının girdiği o şehir akıllara CNN’in skandal hatasını getirdi

Son dakika haberi: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili olumlu bir gelişme yaşanmazken, Rusya lideri Putin tarafından geçtiğimiz akşam yapılan açıklamalar tansiyonu daha da yükseltiyor. Putin'in sözde bağımsız Donbetsk ve Luhansk şehirlerini tanıyacağını ifade etmesinin ardınadn tüm dünyadan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. ABD ve Avrupa, Rusya'ya karşı yaptırım kararlarına rağmen Reuters gibi haber ajanslarının paylaştığı uydu görüntülerine göre Rusya sınıra asker yığmaya devam ediyor. Öte yandan sabah karşı gelen görüntüler de ise Rus tankalarının Ukrayna şehri Haskov'a girdiği görüldü. Bu eylem CNN'in aylar önce yaptığı skandal bir hatayı akıllara getirdi.

Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı sözde bağımsız bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı kabul etmesinin ardından 'olası bir Rusya Ukrayna savaşı 3. Dünya Savaşı'na sebep olur mu? sorusu gündeme geldi. Putin'in bu kararına peş peşe tepkiler gelirken yaptırımlar konusunda Almanya'nın attığı ilk adım Rusya Ukrayna krizi gerilimini daha da artırırken dünyanın her yerinden ajanslar son dakika haberlerine yer vermeye devam ediyor.

TANKLAR HARKOV'A İLERLİYOR

Ancak Rusya, Avrupa ve ABD'denin yaptırımlarına kulak asmamış gibi görünüyor. Dün şehirlerdeki barışı sağlamak adına Putin'in Donetsk ve Luhansk'a barış gücünü sokmasının ardından bu sabah ise 100 savaş aracının Ukrayna'nın Harkov şehrine ilerlediği görüldü.

SKANDAL HATA
Öte yandan tankların Harkov'a ilerlemesi ise haftalar önce CNN'in yaptığı skandal hatayı akıllara getirdi. Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın şehri Harkov'u Rusya etiketiyle yayınlamıştı.

SOSYAL MEDYA YIKILMIŞTI
O sırada görüntülerde Rusya Savunma Bakanlığı'nın zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntüleri gösteriliyordu. Yaşananlar sosyal medyanın gözünden kaçmamıştı. Pek çok kullanıcı 'CNN şimdiden Harkov'u Rusya toprağı yaptı" yorumunda bulunmuştu.

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SON DAKİKA: Rusya Ukrayna krizi savaşla mı sonlanacak? Rus tanklarının girdiği o şehir akıllara CNN'in skandal hatasını getirdi
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