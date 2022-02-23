Rusya lideri Vladimir Putin'in yaptığı sözde bağımsız bölgeler olan Donetsk ve Luhansk'ı kabul etmesinin ardından 'olası bir Rusya Ukrayna savaşı 3. Dünya Savaşı'na sebep olur mu? sorusu gündeme geldi. Putin'in bu kararına peş peşe tepkiler gelirken yaptırımlar konusunda Almanya'nın attığı ilk adım Rusya Ukrayna krizi gerilimini daha da artırırken dünyanın her yerinden ajanslar son dakika haberlerine yer vermeye devam ediyor.
TANKLAR HARKOV'A İLERLİYOR
Ancak Rusya, Avrupa ve ABD'denin yaptırımlarına kulak asmamış gibi görünüyor. Dün şehirlerdeki barışı sağlamak adına Putin'in Donetsk ve Luhansk'a barış gücünü sokmasının ardından bu sabah ise 100 savaş aracının Ukrayna'nın Harkov şehrine ilerlediği görüldü.
SKANDAL HATA
Öte yandan tankların Harkov'a ilerlemesi ise haftalar önce CNN'in yaptığı skandal hatayı akıllara getirdi. Haber spikeri Christiane Amanpour, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Avrupa'daki durum hakkında röportaj yaparken ekranda geçen görüntülerde, Ukrayna'nın şehri Harkov'u Rusya etiketiyle yayınlamıştı.
SOSYAL MEDYA YIKILMIŞTI
O sırada görüntülerde Rusya Savunma Bakanlığı'nın zırhlı araçların kış manzarasında seyir halindeki görüntüleri gösteriliyordu. Yaşananlar sosyal medyanın gözünden kaçmamıştı. Pek çok kullanıcı 'CNN şimdiden Harkov'u Rusya toprağı yaptı" yorumunda bulunmuştu.
CNN'de skandal! Canlı yayındaki Rusya ayrıntısı sosyal medyayı ayağa kaldırdı | Video