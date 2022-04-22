Rusya Ukrayna savaşında çok konuşulacak açıklama! ABD savaş başlamadan önce bunu yapmış...

İkinci ayına yaklaşan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. ABD'nin Ukrayna ordusuna yağacağı 800 milyon dolarlık silah paketinde adından ilk kez söz edilen Phoenix Ghost insansız hava araçları gündeme bomba gibi düşeren Pentagon'dan yapılan açıklama kafaları karıştırdı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, bu İHA sisteminin savaş başlamadan önce Ukrayna için geliştirildiğini söyledi.