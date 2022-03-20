Rusya’dan çarpıcı iddia | Ukrayna’nın Karadeniz’de döşediği mayınlar diğer ülkelere sürüklenebilir

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ederken taraflardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy son açıklamalarında "Ukrayna her zaman barışçıl bir çözüm aradı. Artık barışla daha çok ilgileniyoruz. Çünkü biz Ukraynalıyız ve bizim için bir insan hayatı paha biçilemez" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. buna göre Ukrayna'nın Karadeniz'de döşediği mayınlarda kopmalar meydana geldi. Rusya bu manyınların İstanbul Boğaz'ına ve Akdeniz havzası sularına sürüklenebileceğini belirtti.