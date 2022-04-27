Rusya’dan NATO sorusuna korkutan cevap: Vurabiliriz! Diplomatları da hedef aldı...

"İNGİLTERE BU ÜLKELERDEN BİRİ"

"Askeri ikmal lojistiğini bozmak için Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin topraklarındaki askeri hedefleri vurabileceğini doğru anlıyor muyuz?" sorusuna cevap veren Zakharova, "Sonuça bu durum direkt olarak Ukrayna topraklarında ölümlere ve kan dökülmesine neden oluyor. Anladığım kadarıyla İngiltere de bu ülkelerden biri" sözlerine yer verdi.