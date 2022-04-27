Rusya’dan NATO sorusuna korkutan cevap: Vurabiliriz! Diplomatları da hedef aldı...

Rusya-Ukrayna savaşı 2 aydan fazla süredir devam ediyor. İngiliz Daily Mail Gazetesi'nde yer alan bir habere göre ise Rusya'nın yeni yaptığı açıklamalar endişeleri tırmandıraak gibi görünüyor. Rusya Dıişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna'ya silah sağlayan NATO üllkelerine yönelik saldırılarak izin verilebileceğini öne sürdü.
"İNGİLTERE BU ÜLKELERDEN BİRİ"
"Askeri ikmal lojistiğini bozmak için Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin topraklarındaki askeri hedefleri vurabileceğini doğru anlıyor muyuz?" sorusuna cevap veren Zakharova, "Sonuça bu durum direkt olarak Ukrayna topraklarında ölümlere ve kan dökülmesine neden oluyor. Anladığım kadarıyla İngiltere de bu ülkelerden biri" sözlerine yer verdi.
BAKANLIKTAN O SÖZLERE SERT ÇIKIŞ
Geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in İngiltere'nin Ukrayna'nın Rusya'nın altyapısını hedef alan saldırılarını destekldiğini ve İngiliz silahlarının bu iş için kullanılmasının 'tümüyle meşru' olduğu sözleriyle ilgili konuşan Rusya Savunma Bakanlığı ise bu ifadelerin bir 'provokasyon' olduğunu söyleyerek Kiev'deki Batılı diplomatları vurabileceğine yönelik tehditlerde bulundu.
"ORANTILI BİR ŞEKİLDE YANIT VERECEĞİZ"
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov dün yaptığı açıklamada, "İngiltere'nin Kiev'i bu tür eylemler için provoke etmesi halinde buna orantılı şekilde yanıt vereceğimizi vurgulamak isterim. Batılı ükelerden danışmanların varlığı Kiev'deki karar merkezlerini uzun menzilli silahlarla vurmamız konusunda bir sorun oluşturmaz." sözlerine yer verdi.
"HEDEF GÖSTERİLİYOR"
Öte yandan Heappey'in açıklamaları yalnızca Rusya'da değil İngiltere'de de tepkilere neden oldu. İngiltere Parlamentosu'na bağlı Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, bu açıklamanın Rusya'nın Ukrayna dışında Batılı ülkeleri hedef alacağını ve özellikle de Polonya'nın tehlikede olabileceğini belirtti.