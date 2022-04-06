Rusya’dan Türkiye’nin arabulucu olduğu müzakerelerle ilgili açıklama: Buça’daki görüntülerin hedefi belli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yayınladığı video mesajında, Rus ordusunun çekildiği Ukrayna'nın Buça kentinde, "Ukrayna ordusunun ve istihbaratının kaydettiği anlaşılan videoların açıkça yalan ve uydurulmuş" olduğunu ifade etti. "Doğruluğunu kanıtlamanın imkansız olduğu bu açık ve yanlış provokasyonun" bir sebebi olduğunu belirten Lavrov, "Bunun, devam eden müzakereleri bozmak için bir bahane bulma arzusu olduğunu düşünme eğilimindeyiz." dedi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEYE ATIF

Lavrov, Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılan müzakerelerde küçük de olsa bir ümidin doğduğuna ancak böyle bir zamanda Buça görüntülerinin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "29 Mart'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde, heyetler arasındaki müzakerelerde ilk kez Ukrayna tarafı, Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine ilişkin anlaşmanın nasıl görünebileceğine dair yazılı bir vizyon önermişti." değerlendirmesini yaptı.