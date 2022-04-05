SABAH savaşın kırılma noktasını görüntüledi! Bucha’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 40'ıncı gününe girerken Başkent Kiev, Irpin, Bucha ve Gostomel Rus askerlerinden tamamen temizlendi. Günlerce en şiddetli çatışmaların yaşandığı şehirler arasında bulunan Bucha'da savaşın acı yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.
İnsanlık dramının yaşandığı Bucha'da aracıyla ve bisikletiyle kaçmaya çalışırken vurularak hayatını kaybetmiş sivil insanlar ile sokak ortasında yatan cesetleri gördüğünüzde atılan çığlıkların sesini duyabiliyorsunuz.
BUCHA'DA SAVAŞIN KIRILMA NOKTASI
Şiddetli çatışmaların günlerce yaşandığı Bucha Rus askerlerinden temizlendikten sonra şehir merkezi ve savaşın kırılma noktası ilk kez SABAH tarafından görüntülendi.
Bucha yolunda 17 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Rus kuvvetleri burada büyük bir kayıp yaşarken, şehir merkezinde uzunluğu 500 metreyi geçmeyen bir caddede Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesiyle Ukrayna Bucha'da zafer ilan etti.
Bucha'da savaşın kazanılmasında hiç şüphe yok ki Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesi büyük önem taşıyor. Yerlerde patlamamış tank mühimmatları, çok sayıda tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanı bulunuyor.
SİVİLLER EVLERİNİN ÖNÜNE KUM TORBALARIYLA MEVZİ HAZIRLAMIŞ
Bucha şehir merkezinde bulunan evler, marketler, iş merkezleri yaşanan çatışmalar nedeniyle harabeye dönerken, evlerin bahçesinde kullanılmamış Molotof kokteylleri dikkatimizi çekti. Sivil vatandaşların kendilerini savunmak için evlerinin önüne kum torbalarıyla mevzi hazırladığı, güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİLER
Bucha'nın Rus kuvvetlerinden tamamen temizlenmesiyle bölge halkı da rahat bir nefes aldı. Şehirde arama-tarama çalışmaları ile güvenliğin sağlanması için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen, günler süren çatışmaların ardından bölge halkı günler sonra sokağa çıktı.
Şehirde yaşayan insanlara gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı yapıldı. Yapılan yardımları görüntülemek için bölgeye gittiğimizde çelik yeleğimizde bulunan Türk bayrağını gören vatandaşlar Türk basınına sevgi gösterisinde bulundu ve sarılarak Türkiye'ye teşekkürlerini ilettiler.