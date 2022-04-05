SABAH savaşın kırılma noktasını görüntüledi! Bucha’da sivillerden Türkiye’ye teşekkür





Bucha'da savaşın kazanılmasında hiç şüphe yok ki Rus kuvvetlerine ait 24 tank ve zırhlı aracın imha edilmesi büyük önem taşıyor. Yerlerde patlamamış tank mühimmatları, çok sayıda tank ve top mermisi ile uzun namlulu silah mermisi kovanı bulunuyor.