SABAH yazarı Hilal Kaplan İsveç TV’sine PKK terörünü anlattı! ’İsveç buna son vermeli’

"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VEREREK BAŞKA BİR TERÖR ÖRGÜTÜYLE SAVAŞMAZSINIZ"

Teröristlerle açık açık görüşmeler gerçekleştiren ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşmaktan çekinmeyen İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde başta olmak üzere İsveç hükümetinin terör yanlısı politikasına tepki gösteren Kaplan, üyelik kabulü için Türkiye ile yapılmaya çalışılan görüşmelere de tepki gösterdi.