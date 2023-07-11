Sel felaketi ABD’yi vurdu: Bin yılda bir görülüyor

Orange County'de yolda araçlarıyla mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı. O anlar bir polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD'de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video

Eyaletteki sel felaketi, ABD Askeri Akademisine ev sahipliği yapan Orange County'e bağlı West Point de dahil olmak üzere New York şehrinin kuzeyindeki Hudson Nehri'nin civarında meydana geldi.