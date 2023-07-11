ABD’de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video
ABD’nin New York ile Vermont eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle cadde ve sokaklar nehre döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. New York’a bağlı Orange Coutny’de araçlarda mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı.
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