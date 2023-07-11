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ABD’de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video

ABD’de sel felaketi! New York'ta yolda kalanları polis böyle kurtardı | Video

11.07.2023 | 12:57

ABD’nin New York ile Vermont eyaletinde meydana gelen seller nedeniyle cadde ve sokaklar nehre döndü, araçlar yollarda mahsur kaldı. New York’a bağlı Orange Coutny’de araçlarda mahsur kalanlar polisler tarafından kurtarıldı.

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