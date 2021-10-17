Sil baştan başlamak mümkün olacak

İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar, insanların duyguları ve anılarının değiştirilip değiştirilemeyeceğine, hatta silinip silinemeyeceğine işaret edebilen bir protein keşfettiklerini duyurdu.
Bilim insanları, belleğin çökmesiyle doğrudan mı ilgili olduğu ya da daha derin bir reaksiyonun ürünü mü olduğunu netleştiremeseler de keşfettikleri sap proteinin güçsüzleştirilmesi halinde anıların dönüştürülebileceği görüşünde.
İçgüdüsel anıların dönüştürülebileceğini düşünen bilim insanlarına göre böyle bir çalışma, travma sonrası stres bozukluğundan (TSSB) mustarip insanlara yardım edebilir.
Araştırmaya liderlik eden Dr. Amy Milton, ""Bu çalışmanın, kahramanın hangi anıları sileceğini seçtiği 'Eternal Sunshine of the Spotless Mind' gibi filmlerdeki durumlara götürmesini beklemiyoruz.
Ama hayvanlarda anıları dönüştüren etkenleri belirleyip tanımlamayı ve bunu insan hastalara tercüme etmeyi zamanla becerebilmeyi umuyoruz. Ancak biz bu müdahaleden sonra daha önce literatüre geçen bellek kaybını görmedik.
Ardından 'sap' proteinin varlığını kullandık ki, ilk etapta anılar istikrarsız hale gelmiş mi, belirleyelim ve istikrarsız hale gelmediklerini bulguladık." Dolayısıyla 'sap' proteinin güçsüzleştiği yerde, propranololün anıları ortadan kaldırmasının mümkün olabileceği öngörülüyor.