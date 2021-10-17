Sil baştan başlamak mümkün olacak





Bilim insanları, belleğin çökmesiyle doğrudan mı ilgili olduğu ya da daha derin bir reaksiyonun ürünü mü olduğunu netleştiremeseler de keşfettikleri sap proteinin güçsüzleştirilmesi halinde anıların dönüştürülebileceği görüşünde.