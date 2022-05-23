Son dakika | Başka bir savaş kapıda mı? ABD Başkanı Biden’dan flaş Çin-Tayvan açıklaması

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, 'Dörtlü' gruptan oluşan ve Japonya, Hindistan ile Avustralya ülkelerini içeren Asya ziyaretine devam ediyor. Biden, Asya ziyareti kapsamında Güney Kore ve Japonya'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Flaş bir açıklama bulunan Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.
"ZORLA ALINAMAZ"
Biden açıklamalarında, "Böyle bir taahüt verdik. Tek Çin politikasına katılıyoruz, buna imza attık. Ancan Tayvan'ın zorla alınabileceği fikri uygun değil. Tayvan'ı savunacağız" dedi. Biden ayrıca böyle bir olayın olmamasını ve denenmesini de beklediğini sözlerine ekledi.
ASKERİ YARDIMI SAĞLAMASI GEREKİYOR
ABD'nin kanunen Tayvan'ın kendini savunması için gerekli araçları sağlaması gerekiyor. ABD'nin olası bir Çin saldırısı durumudna Tayvan'ı korumak içi askeri bir müdahalede bulunup bulunmayacağı uzun zamandır merak ediliyordu.
GÖREVE GELDİĞİNDEN BERİ İLK ZİYARETİ
Biden, göreve başlamasından bu yana ilk defa Asya ziyareti gerçekleştiriyor. Biden'ın 'Dörtlü' gruptan oluşan ittifakın temel taşı Japonya, Hindistan ve Avustralya liderleriyle görüşmeleri içeren ziyaretin temel taşı ABD'nin Asya ile angajmanı için ekonomik destek sağlayan geniş bir plan olan Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesini tamamlamak.
JAPONYA SAVUNMA POZİSYONUNDA
Çin'in artan gücü ve Tayvan'ı işgal etme olasılığı konusundaki endişeler çevredeki ülkeleri de hareketlendiriyor. Japon Başbakanı Fumio Kishida önderliğinde savunma pozisyonu almak düşüncesi ülkede yayılıyor.