Son dakika | Başka bir savaş kapıda mı? ABD Başkanı Biden’dan flaş Çin-Tayvan açıklaması

Son dakika haberi: ABD Başkanı Joe Biden, 'Dörtlü' gruptan oluşan ve Japonya, Hindistan ile Avustralya ülkelerini içeren Asya ziyaretine devam ediyor. Biden, Asya ziyareti kapsamında Güney Kore ve Japonya'ya ziyaretler gerçekleştirdi. Flaş bir açıklama bulunan Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi.

"ZORLA ALINAMAZ"

Biden açıklamalarında, "Böyle bir taahüt verdik. Tek Çin politikasına katılıyoruz, buna imza attık. Ancan Tayvan'ın zorla alınabileceği fikri uygun değil. Tayvan'ı savunacağız" dedi. Biden ayrıca böyle bir olayın olmamasını ve denenmesini de beklediğini sözlerine ekledi.