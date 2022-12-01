SON DAKİKA: ABD’nin ardından Fransa da Dedeağaç’a üs kuruyor! Saatlerce incelediler, üst üste toplantılar yaptılar!

Fransa, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde üs kurmak için kolları sıvadı. ABD'ninbüyük yığınak yaptığı Dedeağaç'a gelen Fransız komutanlar, liman ve havalimanında incelemeler yaptı. Peş peşe toplantılar ile bilgi alan Fransız heyet daha sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçti. Heyet burada da toplantılar ve incelemeler yapıyor.
ABD'NİN ARDINDAN FRANSA DA DEDEAĞAÇ'A YERLEŞİYOR
Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine yığınak üzerine yığınak yaptı. Üs kuran ABD'nin ardından Fransızlar da harekete geçti. Yunanistan'a birçok uçak ve fırkateyn için kredi açan Fransa, Yunanistan karşılığını alacak gibi görünüyor.
Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video
Fransız Büyükelçi öncülüğündeki Fransa ordusunun üst düzey komutanları Dedeağaç'a gelerek incelemelerde bulundu. Uzun süren incelemelerin ardından toplantılar gerçekleşti. Özellikle havalimanı bölümünde Fransızların dikkatli incelemeler yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.
GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE GİTTİLER
Dedeağaç'taki toplantı ve incelemelerin ardından Yunanistan'dan ayrılan Fransız heyet, GKRY'ye gitti. Burada da askeri bazı incelemeler yapıldı ve toplantılar gerçekleştirildi.
FRANSA UÇAK VE FIRKATEYN İÇİN UZUN VADELİ KREDİLER AÇTI
Fransa, Yunanistan'a birçok uçak ve fırkateyn temin etti. İkinci l uçakları ve fırkateynleri Yunanistan'a gönderen Fransa, bu alımlar için uzun vadeli krediler açtı. Fransa'nın şimdi bu güçle Yunanistan'a bazı yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor. Yunanistan'ın Fransa'nın Dedeağaç isteğini kabul edeceği belirtiliyor.