SON DAKİKA: ABD’nin ardından Fransa da Dedeağaç’a üs kuruyor! Saatlerce incelediler, üst üste toplantılar yaptılar!

Fransa, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde üs kurmak için kolları sıvadı. ABD'ninbüyük yığınak yaptığı Dedeağaç'a gelen Fransız komutanlar, liman ve havalimanında incelemeler yaptı. Peş peşe toplantılar ile bilgi alan Fransız heyet daha sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçti. Heyet burada da toplantılar ve incelemeler yapıyor.