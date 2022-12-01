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Giriş Tarihi: 1.12.2022 16:55 Son Güncelleme: 1.12.2022 17:14

SON DAKİKA: ABD'nin ardından Fransa da Dedeağaç'a üs kuruyor! Saatlerce incelediler, üst üste toplantılar yaptılar!

Son dakika haberi: ABD'nin ardından Fransa da, Dedeağaç'ta üs kurmaya hazırlanıyor. Fransa'nın Yunanistan Büyükelçisi öncülüğündeki üst düzey Fransız komutanlar Dedeağaç'ta incelemeler yaptı. Fransız Büyükelçi, "Bundan sonra Fransız donanmasını ve uçaklarını Dedeağaç'ta görürseniz hiç şaşırmayın." diyerek niyetlerini ortaya koydu. Yine Güney Kıbrıs'a giden Fransız heyet burada da incelemeler ve toplantılar gerçekleştiriyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: ABD’nin ardından Fransa da Dedeağaç’a üs kuruyor! Saatlerce incelediler, üst üste toplantılar yaptılar!

Fransa, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesinde üs kurmak için kolları sıvadı. ABD'ninbüyük yığınak yaptığı Dedeağaç'a gelen Fransız komutanlar, liman ve havalimanında incelemeler yaptı. Peş peşe toplantılar ile bilgi alan Fransız heyet daha sonra Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne geçti. Heyet burada da toplantılar ve incelemeler yapıyor.

ABD'NİN ARDINDAN FRANSA DA DEDEAĞAÇ'A YERLEŞİYOR

Amerika Birleşik Devletleri, Yunanistan'ın Dedeağaç bölgesine yığınak üzerine yığınak yaptı. Üs kuran ABD'nin ardından Fransızlar da harekete geçti. Yunanistan'a birçok uçak ve fırkateyn için kredi açan Fransa, Yunanistan karşılığını alacak gibi görünüyor.

Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video

Fransız Büyükelçi öncülüğündeki Fransa ordusunun üst düzey komutanları Dedeağaç'a gelerek incelemelerde bulundu. Uzun süren incelemelerin ardından toplantılar gerçekleşti. Özellikle havalimanı bölümünde Fransızların dikkatli incelemeler yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİ: FRANSIZ DONANMASI VE UÇAKLARINI DEDEAĞAÇ'TA GÖRÜRSENİZ ŞAŞIRMAYIN

Fransa'nın Yunanistan Büyükelçisi yaptığı değerlendirmede çarpıcı ifadeler kullandı. Büyükelçi, "Bundan sonra Fransız donanmasını ve uçaklarını Dedeağaç'ta görürseniz hiç şaşırmayın." dedi.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİ'NE GİTTİLER

Dedeağaç'taki toplantı ve incelemelerin ardından Yunanistan'dan ayrılan Fransız heyet, GKRY'ye gitti. Burada da askeri bazı incelemeler yapıldı ve toplantılar gerçekleştirildi.

FRANSA UÇAK VE FIRKATEYN İÇİN UZUN VADELİ KREDİLER AÇTI

Fransa, Yunanistan'a birçok uçak ve fırkateyn temin etti. İkinci l uçakları ve fırkateynleri Yunanistan'a gönderen Fransa, bu alımlar için uzun vadeli krediler açtı. Fransa'nın şimdi bu güçle Yunanistan'a bazı yaptırımlar uygulayabileceği ifade ediliyor. Yunanistan'ın Fransa'nın Dedeağaç isteğini kabul edeceği belirtiliyor.

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SON DAKİKA: ABD'nin ardından Fransa da Dedeağaç'a üs kuruyor! Saatlerce incelediler, üst üste toplantılar yaptılar!
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