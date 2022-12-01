Video Dünya Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video
Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video

Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video

01.12.2022 | 16:34

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Son dakika haberi: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! ABD'nin ardından Fransa’da mı Dedeağaç’ta üs kuracak? Fransız büyükelçi neden Dedeağaç'ta incelemelerde bulundu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den önemli açıklamalar...

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