Son Dakika: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! Fransa Dedeağaç'a askeri üs mü kuruyor? | Video

Son dakika haberi: Atina ile Paris arasında Dedeağaç yakınlaşması! ABD'nin ardından Fransa’da mı Dedeağaç’ta üs kuracak? Fransız büyükelçi neden Dedeağaç'ta incelemelerde bulundu? A Haber muhabiri İlhan Tahsin'den önemli açıklamalar...