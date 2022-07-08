Son dakika: Alman basınında kriz manşetleri! ’Büyük çöküş’





Bild, enerji ve doğalgaz sıkıntısına dikkat çekti ve şimdiden sıcak su ile ısınmada kısıtlamaya gidilen binaları haberine taşıdı. Haberde, Saksonya Eyaleti'nde 14 bin kiracı için hangi saatler arasında sıcak su ve kalorifer açılacağının planlandığı aktarıldı.