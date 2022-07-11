Son dakika: Avrupa’nın utanç tablosu! Çöplerin içinde yüzlerce insan

Avrupa'daki mülteci kamplarının insanlık dışı koşulları görenleri dehşete düşürmeye devam ediyor. Afrika'dan Avrupa'ya geçişte düzensiz göçmenlerin uğrak yeri olan İtalya'nın Lampedusa Adası'nda insanlık daramı yaşanıyor. 400 kişilik kapasitesi olan göçmen karşılama merkezindeki göçmen sayısı 2 bin 100'ü bulmuş durumda.