Son dakika | Bakan Çavuşoğlu’ndan Mescid-i Aksa tepkisi: İsrail haddini aştı

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Karargahı'nda açıklamalarda bulunarak Mescid-i Aksa'da yaşananlarla ilgili İsrail'e tepki göstererek, "İsrail haddini aştı" ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, "İsrail'in yaptıklarını kabullenmek mümkün değil. Şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. İsrail'in bu tür saldırıları hemen sonlandırması lazım. Koalisyona baktığımızda ırkçı isimler var. İsrail'in dün Mescid-i Aksa'da attığı adımı kabul etmek mümkün değil. Umarız bir daha tekrarlanmaz. Bakanlığımız da bir açıklama yaptı. Bunun takipçisi olacağız. İsrail ile diyalog başladı ancak bu diyalog Filistin pahasına olamaz. İlkelerimizden taviz veremeyiz." dedi.

"TÜRKİYE'DE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ"

Finlandiya'nın NATO'ya girmesi ve İsveç'in NATO süreci ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "Türkiye-İsveç-Finlandiya daimi ortak mekanizması sadece üyelik süreci ile ilgili değil. Bu mekanizma üyelik sonrasında da devam edecek. İsveç ve Finlandiya'nın katılacağı bir sonraki toplantıya Türkiye'de ev sahipliği yapacağız." dedi.