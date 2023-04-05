Video Haber Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: "İsrail haddini aştı!" | Video
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi:

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Mescid-i Aksa tepkisi: "İsrail haddini aştı!" | Video

05.04.2023 | 13:45

Son dakika haberi: NATO Karargahı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa'da yapılanlara tepki gösterdi.

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