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Giriş Tarihi: 5.1.2023 12:10 Son Güncelleme: 5.1.2023 12:29

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye meselesi ve gaz merkezi konusu da ele alındı.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, enerji başta olmak üzere Türkiye-Rusya ilişkileri ile Rusya-Ukrayna savaşı ve Suriye dahil bölgesel konular ele alındı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TESPİTLER

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, bu konuda en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini ifade etti.

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

SURİYE MESELESİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Başkan Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınır bölgelerinden, özellikle Tel Rifat ve Münbiç'ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak, Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesi gerekli olduğunu ifade etti.

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında kritik görüşme
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