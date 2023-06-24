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Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
Giriş Tarihi: 24.6.2023 15:44 Son Güncelleme: 24.6.2023 15:49

Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...

Son dakika haberi... Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.

Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...

Son dakika haberi... Rusya'da Wagner grubunun darbe girişiminin ardından Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Rusya yönetimine desteğini iletti.

Rusya Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile ayrı ayrı telefonda görüşüp ülkedeki durumla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

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Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
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