SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kınama cümbüşü olmasın artık!

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ YAPILACAK NATO TOPLANTISI

Başkan Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirme yaptı, NATO zirvesine mesaj gönderdi:

Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.