SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması: Kınama cümbüşü olmasın artık!

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Cuma namazı sonrası son dakika açıklamaları geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, bugün yapılacak NATO zirvesinde kararlı bir adım atılması gerektiğini ifade etti, "Kınama cümbüşüne dönmesin." dedi. Erdoğan, Ukrayna'daki tahliyelerin karadan olacağını bildirdi, AB'ye de Ukrayna konusundaki tutumu nedeniyle tepki gösterdi.
RUSYA UKRAYNA SAVAŞI İLE İLGİLİ YAPILACAK NATO TOPLANTISI
Başkan Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili değerlendirme yaptı, NATO zirvesine mesaj gönderdi:
Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adımı NATO'nun atması gerekirdi. Bu konuyla ilgili olarak sayın genel sekreter ile yaptığımız net görüşmelerimiz var. Ve bu görüşmelerde de NATO'nun tavrı konusunda belirlediğimiz tavrımızı da onlara iletmiştik. Bugünkü toplantıda da tüm liderlerin duruşunu görerek biz de duruşumuzu açıklayacağız.
"HAVADAN TAHLİYE RİSKLİ"
Tahliye sürecini değerlendiren Başkan Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığımız açıklamayı yaptı. Gerek büyükelçilik, gerek konsolosluklar her türlü adımı atmaya hazırlar. Hava taşıması noktasında durum pek güvenli değil. Onun için karadan güvenli bölgelerden taşıma işlemlerini; gerek büyükelçiliklerimiz gerek başkonsolosluklar yardımcı olmak suretiyle yapıyorlar.
"BOL BOL NASİHAT VERİYORLAR"
AB'nin tumunu eleştiren Erdoğan, "Parti sözcümüzün yapmış olduğu açıklama çok açık net. Şu anda AB ve bunun yanında Batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir Karagöz-Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda halen bu nasihatlerine devam ediyor." dedi.