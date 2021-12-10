Son dakika | Biden Rusya’ya gözdağı vermişti: Ukrayna’ya ’sarsılmaz’ destek mesajı...

ABD'den bir Ukrayna adımı daha geldi. ABD Başkanı Joe Biden Zelenskiy ile gerçekleştiridği telefon görüşmesinde Ukrayna'ya 'sarsılmaz' desteğini yineledi. Biden'ınvideo konferans yolunyla gerçekleştirilen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı vermişti. Rusya'dan düün yapılan açıklamada ise, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı gemi Kerç Boğazı'na ilerlediği ifade edilmişti.
SARSILMAZ DESTEK
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "saldırgan" tavırları konusunda ABD ve Avrupalı müttefiklerinin endişelerini dile getirdi. Rusya'nın askeri müdahalesini ilerletmesi durumunda ABD ve Avrupalı ortaklarının Rusya'ya yönelik güçlü ekonomik yaptırımlar ve diğer önlemler getireceğini kaydeden Biden, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan "sarsılmaz desteğini" yineledi.
'EN İYİ YOL DİPLOMASİ'
Görüşmede Biden, ABD ve ortaklarının "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında karar ya da istişare olmaz" ilkesine bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Biden ve Zelenskiy, Rusya'ya gerginliği azaltma çağrısı yaptı ve sorunların çözümü için en iyi yolun diplomasi olduğunu vurguladı
Biden, ABD'nin Minsk Anlaşmalarının uygulanması için güven tesis edici adımlar atılmasına desteğe hazır olduğunu dile getirdi.
AĞIR SONUÇLARI OLUR
Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ardından bölgedeki gerilim artarken Biden, 7 Aralık Salı Günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yöntemiyle görüşmüş ve Ukrayna'yı işgalin "ağır sonuçları" konusunda Rus mevkidaşını uyarmıştı.
KERÇ BOĞAZINA DOĞRU İLERLİYOR
Rusya Federal Güvenlik Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi. Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.
Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.