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Giriş Tarihi: 7.1.2022 12:17 Son Güncelleme: 7.1.2022 12:51

Son Dakika | Çin'de korkunç patlama! 20 kişi enkaz altında kaldı

AA
Son Dakika | Çin’de korkunç patlama! 20 kişi enkaz altında kaldı

Bir son dakika haberine göre Çin'in güneybatısındaki Wolong'ta kamu binası önünde bir patlama meydana geldi. Olay sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan 20 kişiyi kurtarmak için çalışmalara devam ediyor.

Xinhua'nın haberine göre,Çin'in güneybatısında bulunan Chongqing Belediyesi'ne bağlı Wolong bölgesindeki bir kamu binasında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 20 kişinin enkaz altında olduğu ifade edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, patlamayı gören görgü tanıkları halen şokta olduğunu ifade etti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ulusal itfaiye ve kurtarma departmanının yayınladığı görüntülerde, yerel itfaiye ve kurtarma departmanları sahada çöken molozlarına altında mahsur kalanlarının aradığı görüldü.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Toplam 260 kişilik bir kurtarma gücü bölgede canla başla çalışıyor. Çevredeki hastanelerden biri kendisine gelen yaralı sayısının 11 olduğunu açıkladı. İki kişi ise yaşamını yitirdi.

PATLAMANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Olayı araştıran yetkililer patlamının gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

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Son Dakika | Çin'de korkunç patlama! 20 kişi enkaz altında kaldı
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