Son dakika | Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı

Son dakika haberi... Rasmus Paludan skandallarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Bugün üç farklı lokasyonda Kur'an-ı Kerim yakmayı planlayan Rasmus Paludan'ın skandal eylemine Danimarka'nın izin vermesi üzerine Dışişleri Bakanlığı Harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldığı belirtildi.
İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet'e konuşan Paludan, bugün skandalına yenisini ekleyecek. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 3 adet Kur'an-ı kerim yakacağını söyleyen Paludan'ın eylemlerinin birinin cami önünde diğerlerinin de Rus ve Türk büyükelçilikleri önünde yapılacağı yazıldı.
Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kuran'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz veridiği belirtildi.
KÜSTAH SÖZLER
Paludan verdiği röportajda,"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu açıklayacağım. Artık İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım." dedi.
Her cuma saat 14.00'da Kur'an-ı Kerim yakacağını ifade eden Paludan, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi. Alçak kampanyasının ne kadar süreceğine ise Başkan Erdoğan'ın karar vermesi gerektiğine yönelik küstah ifadeler kullandı.
DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan'ı çağırdı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Büyükelçi'ye, Türkiye'nin, açıkça nefret suçu niteliğindeki Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren provokatif eyleme izin verilmesini en güçlü şekilde kınadığı belirtildi.
Büyükelçi'ye Danimarka'nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletilirken, söz konusu eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı.
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