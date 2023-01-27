Son dakika | Kur’an-ı Kerim yakan Rasmus Paludan krizi! Danimarka büyükelçisi Dışişleri’ne çağırıldı

Haberde, Paludan'ın Kopenhag'daki Türk büyükelçiliğinde Kuran'ların yakılmasının son olmayacağına dair söz veridiği belirtildi.

KÜSTAH SÖZLER

Paludan verdiği röportajda,"Bunun Erdoğan'ın hatası olduğunu açıklayacağım. Artık İsveç'in NATO'ya girmesine izin vermek istemediğine göre, o bunu yapana kadar ona ifade özgürlüğünü öğretmek zorundayım." dedi.