Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan’ı hedef gösterdi: ’Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur’an yakacağım’

Danimarka ve İsveç vatandaşı olan İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakması, bardağı taşıran son damla oldu. NATO üyeliği için Türkiye'ye ihtiyacı olan İsveç'in alçak eyleme izin verdiği yetmediği gibi bir de polis koruması sağlamasının ardıdnan Türkiye üçlü müzakere sürecini süresiz durdurmuştu. Tansiyon daha düşmemişken Rasmus Paludan skandalına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İsveç basınına konuşan Paludan, provokasyonlarını durdurmayacağını söyledi.