Giriş Tarihi: 27.01.2023 09:47
Güncelleme Tarihi: 27.01.2023
09:52
Rasmus Paludan rahat durmuyor! Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi: 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım'
İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına, İsveç izin vermiş üstelik polis koruması sağlamıştı. Türkiye ile İsveç arasında ipleri kopma noktasına getiren Rasmus Paludan rahat durmuyor. Daha önce alçak eyleminin masraflarını bir gazeteci tarafından karşılanan Paludan, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. İsveç basınında yer alan habere göre Paludan 'Her Cuma Türk büyükelçiliği önünde Kur'an yakacağım' dedi.