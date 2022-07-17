Son dakika: Eski ABD Büyükelçisi James Jeffrey’den FETÖ’ye dair dikkat çeken açıklamalar: 15 Temmuz ile 11 Eylül aynı





El Kaide terör örgütünün 11 Eylül'de bize saldırısı olsun, 15 Temmuz 2016'da Fetullah Gülen terör örgütünün Türkiye'ye yönelik saldırısı olsun, bunlara aynı şekilde bakılmalı. Bunlar sadece demokrasiye yönelik saldırı değil aynı zamanda ittifak dayanışmamıza da bir saldırıdır ve bunun bir daha olmaması için gereken her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.