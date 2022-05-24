Son dakika: Finlandiya ve İsveç’ten NATO itirafı





Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.