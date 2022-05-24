Son dakika: Finlandiya ve İsveç’ten NATO itirafı

İsveç resmi haber ajansı TT'ye açıklamalarda bulunan Andersson, Türkiye ile diyaloğu sürdürdüklerini dile getirdi. Andersson, "Bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile güzel ve olumlu bir görüşme yaptım.
Yakın gelecekte İsveç ve Finlandiya, Türkiye ile ikili ve üçlü görüşmelere devam edecek fakat müzakereler biraz süre alacak" ifadelerini kullandı. Türkiye ile yapılacak müzakereleri sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Andersson, PKK'yı terör listesine alan ilk ülkelerden biri olduklarını sözlerine ekledi.
Haavisto, "Birkaç gün önce bunun en azından birkaç gün süreceğini söylemiştim. Temkinli olmak gerekirse, bunun birkaç hafta süreceğini söyleyebiliriz. Sorunların çözüleceği konusunda iyimserim" dedi. Haavisto, haziran sonundaki NATO zirvesinin üyelik konusundaki son tarih olduğuna dikkat çekti.