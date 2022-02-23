Son dakika haberi: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin’in kırmızı çizgisi: Asla taviz vermeyiz

Rusya Ukrayna arasındaki gerilim kopma noktasına gelmiş durumda. Yaşanan Rusya Ukrayna krizi tüm dünyada endişe yaratırken, Putin'in sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ı tanımasının ardından ABD ve Batı'dan yaptırımlar peş peşe gelmeye devam etti. Tüm gözler tarafların atacağı adımlara odaklanmışken ABD ise Beyaz Saray'ın Rus lider Vladimir Putin ile görüşme yapacağı dedikodularına açıklama getirerek böyle bir görüşmenin olmayacağını açıkladı.
"DİYALOĞA HER ZAMAN AÇIĞIZ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya'nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti. Putin, "Ülkemiz, en karmaşık sorunlara diplomatik çözümler aramak için doğrudan ve dürüst bir diyaloğa her daim açıktır" diyen Putin, son durum değerlendirmesinde bulundu.
SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ
Vatan Savunucuları Günü kapsamında konuşma yapan Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. "Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için pazarlık konusu olamaz. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.
"RUSYA'NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.
SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ
Putin ülkesinin askerlini tebrik ederek ordunun profesyonelliğinden bahsetti. Ayrıca Putin oldukça sert çıkarak, "Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için pazarlık konusu olamaz" sözlerine yer verdi.
GELECEĞİN SİLAHLARI
Dün orduyla ilgili bilgiler veren bir Kremlin yetkilisi, "Hipersonik ve yeni fiziksel ilklere dayalı olanlar da dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemleri geliştirmeye ve dijital teknolojilerden yararlanmaya devam edeceğiz. Geleceğin silahları bizim gücümüz" sözlerine yer verdi.