Son dakika haberi: Rusya Ukrayna krizi ile ilgili Putin’in kırmızı çizgisi: Asla taviz vermeyiz

SÖZ KONUSU BİLE OLAMAZ



Vatan Savunucuları Günü kapsamında konuşma yapan Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. "Rusya'nın çıkarları ve vatandaşlarımızın güvenliği bizim için pazarlık konusu olamaz. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.