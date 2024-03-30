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Giriş Tarihi: 30.3.2024 12:54 Son Güncelleme: 30.3.2024 13:33

SON DAKİKA | Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında!

Son dakika haberleri: Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafede birkaç kişi rehin alındı. Polis bölgedeki evleri tahliye etti.

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SON DAKİKA | Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında!

Son dakika haberleri: Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafede birkaç kişi rehin alındı. Polis bölgedeki evleri tahliye etti.

Belediye resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent merkezinin kapatıldığını ve çevik kuvvet polisi ile patlayıcı uzmanlarının olay yerinde olduğunu duyurdu.

Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı. Son dakika açıklamasına göre 3 rehine serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

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SON DAKİKA | Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında!
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