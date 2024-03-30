Video Dünya SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video
SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video

SON DAKİKA: Hollanda’da rehine krizi! Kafedekiler rehin alındı, bölge tahliye altında! | Video

30.03.2024 | 13:27

Son dakika haberleri: Yerel yetkililerin bildirdiğine göre Hollanda'nın doğusundaki Ede kasabasında bir kafede birkaç kişi rehin alındı. Polis bölgedeki evleri tahliye etti.

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