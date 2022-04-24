Son dakika: İngiliz basınından ’TÜRKİYE’ provokasyonu

Son dakika haberler: Türkiye Rusya- Ukrayna hattında silahların susması için çağrılarını ve girişimlerini sürdürürken İngiliz basını Ankara ile ilgili akılalmaz bir iftira propagandasına sahne oldu. Rus ve Ukraynalı heyetler hem Antalya hem de İstanbul'da bir araya gelerek ateşkes sağlanması için müzakerelerde bulundu.