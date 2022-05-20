Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere'den flaş Türkiye kararı
Giriş Tarihi: 20.5.2022 14:30 Son Güncelleme: 20.5.2022 14:57

Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere'den flaş Türkiye kararı

Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere’den flaş Türkiye kararı

Son dakika haberi: İngiltere, Türkiye’ye uyguladığı savunma sanayii ürünlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve heyeti BAE Systems ve Rolls-Royce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek için geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye gitti. Ziyaret devam ederken İngiltere'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

İSMAİL DEMİR DUYURDU

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İngiltere tarafından savunma sanayi ürünleri konusunda Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını duyurdu.

TÜRKİYE VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacağının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle iki ülkenin adaylığını veto edeceğini belirtmişti. İngiltere'nin bu açıklama sonrası böyle bir karar vermesi dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere'den flaş Türkiye kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA