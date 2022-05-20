Son dakika | Savunma Sanayii Başkanı Demir duyurdu! İngiltere’den flaş Türkiye kararı

TÜRKİYE VETO EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmak için başvuruda bulunacağının ardından Türkiye, kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle iki ülkenin adaylığını veto edeceğini belirtmişti. İngiltere'nin bu açıklama sonrası böyle bir karar vermesi dikkat çekti.