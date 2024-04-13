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Giriş Tarihi: 13.4.2024 22:50 Son Güncelleme: 13.4.2024 23:01

SON DAKİKA HABERİ! İsrail Devlet Televizyonu açıkladı: İran'dan İsrail'e İHA saldırısı

Son dakika haberi... İran'ın İsrail'e saldırı ihtimali dünyanın en sıcak gündemi olarak öne çıkarken Katil Binyamin Netanyahu'dan yeni bir açıklama geldi. Netanyahu, "İran'dan gelebilecek saldırıya karşı hazırlıklıyız" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ! İsrail Devlet Televizyonu açıkladı: İran’dan İsrail’e İHA saldırısı

Son dakika haberi... Katil İsrail'in Katil lideri Binyamin Netanyahu ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Netanyahu, İran'ın olası saldırı ihtimaline karşı 'Biz Hazırız' mesajı verdi.

Netanyahu, "İran saldırısına karşı biz hazırız, Biz güçlüyüz, bizi inciteni incitiriz" dedi.

İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU KANN: İRAN, İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI

ABD'DEN KATİL İSRAİL'E YENİ DESTEK

Öte yandan; İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan olası saldırı tehdidine karşı ABD öncülüğündeki ortaklarının ülkesine askeri destekte bulunduğunu söyledi.

Gallant, yaptığı açıklamada, İran ve vekillerinin, İsrail'e yönelik muhtemel saldırı planını yakından izlediklerini belirtti.

İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Gallant, "Son günlerde savunma ve saldırı mekanizmamızı güçlendirdik. İsrail bünyesinde ve ABD öncülüğündeki ortaklarımızla birlikte karada, havada, denizde ve istihbarat teşkilatımıza yeni yetenekler ekledik." diye konuştu.

Gallant, İran'dan saldırı düzenlenmesi durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

ÜRDÜN HAVA SAHASINI TÜM UÇUŞLARA GEÇİCİ OLARAK KAPATIYOR

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.

Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

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SON DAKİKA HABERİ! İsrail Devlet Televizyonu açıkladı: İran'dan İsrail'e İHA saldırısı
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