SON DAKİKA! İran'dan İsrail'e balistik füze ve drone saldırısı | Video
İran'ın İsrail'e saldırı ihtimali dünyanın en sıcak gündemi olarak öne çıkarken Katil Binyamin Netanyahu yeni bir açıklama yaptı. Netanyahu, "İran'dan gelebilecek saldırıya karşı hazırlıklıyız" dedi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre; İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da, İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattıklarını bildirdi. İsrail ordusu ise, savunma sistemlerinin hazır olduğunu kaydetti.
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