Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video
Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumartesi günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu büyük bir kısmı başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Kenya Eğitim Bakanlığı, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatilin bugün itibarıyla bir hafta daha uzatılmasına karar verdi.
Kenya'da yaşanan son olayın ardından Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:15
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video 29.04.2024 | 13:26
01:23
ABD’deki hortum felaketinde 5 kişi öldü | Video 29.04.2024 | 11:57
02:03
Çin’de hortum: 5 ölü | Video 28.04.2024 | 15:24
01:13
Kanada’da üniversitede ilk Filistin destek gösterisi | Video 28.04.2024 | 15:24
06:00
01:34
Lunaparkta feci olay! Kadının saçları dönme dolaba dolandı | Video 28.04.2024 | 13:56
05:35
Almanya’da polisten Filistin destekçilerine sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
00:59
İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale | Video 28.04.2024 | 08:37
13:54
00:11
Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisine İHA saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı | Video 27.04.2024 | 15:00
02:56
ABD'de polis şiddeti! Siyahi adam nefessiz kalarak öldü! | Video 27.04.2024 | 10:36
01:00
01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 13:02
01:31
Paraguay’da sel: 2 ölü | Video 26.04.2024 | 12:31
00:21
05:17
Filistin yanlısı protestolar ABD’deki birçok üniversiteye yayıldı | Video 26.04.2024 | 08:48
04:37
Washington’da Türklerden Ermeni provokasyonuna karşı gösteri | Video 25.04.2024 | 10:48
00:21
Süvari atları Londra'yı birbirine kattı! Yaralılar var | Video 24.04.2024 | 16:16
00:30
ABD’de askeri nakliye uçağı düştü: 2 ölü | Video 24.04.2024 | 15:13
00:12
Amerika'da bir köpek yeşil renkte yavru doğurdu! | Video 24.04.2024 | 14:32