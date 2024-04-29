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Video Dünya Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video
Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video

Kenya’da baraj çöktü: 42 ölü | Video

29.04.2024 | 13:26

Kenya’da şiddetli yağışların ardından barajın çökmesi sonucu en az 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Kenya'da şiddetli yağışların etkili olduğu Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında baraj çöktü. Nakuru Valisi Susan Kihika yaptığı açıklamada, baraj suyunun taşması sonucu çamur altında kalan yerleşim bölgelerinde 42 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki evler sular altında kalırken, karayollarının kapandığı öğrenildi.

Cumartesi günü hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede ani sel baskınları sonucu büyük bir kısmı başkent Nairobi'de olmak üzere 24 bin hanede yaşayan 130 binden fazla kişi yerinden edildi. Kenya Eğitim Bakanlığı, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle okullardaki yarıyıl tatilin bugün itibarıyla bir hafta daha uzatılmasına karar verdi.

Kenya'da yaşanan son olayın ardından Mart ve Mayıs ayları arasındaki yağış mevsiminde toplam can kaybı sayısı 120'ye yükselmiş oldu.
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