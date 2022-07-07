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Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:51 Son Güncelleme: 7.7.2022 10:01

Son dakika | İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 71 yıl sonra bir ilk olacak

Son dakika | İsrail’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 71 yıl sonra bir ilk olacak

Son dakika | İsrail Ulaştırma Bakanlığı 71 yıl sonra ilk olacak anlaşmayı açıkladı. Buna göre; "Türkiye ile 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Varılan anlaşma ile İsrailli hava yolu şirketleri Türkiye'deki bazı noktalara uçuşlar gerçekleştirecek" denildi.

Son dakika... İsrail tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağı kaydedildi.

FARKLI DESTİNASYONLARA UÇUŞ SAĞLANACAK

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Türkiye arasındaki havacılık alanındaki ilişkilerin genişletileceği kaydedildi. Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağını aktarılan açıklamada, "Anlaşma, İsrail'e seferlerini gerçekleştiren Türk şirketlerinin yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'nin farklı destinasyonlarına uçuşlarını sürdürmelerini sağlayacak" denildi.

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Son dakika | İsrail'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 71 yıl sonra bir ilk olacak
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