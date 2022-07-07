Son dakika | İsrail’den dikkat çeken Türkiye açıklaması: 71 yıl sonra bir ilk olacak

FARKLI DESTİNASYONLARA UÇUŞ SAĞLANACAK

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ve Türkiye arasındaki havacılık alanındaki ilişkilerin genişletileceği kaydedildi. Türkiye ve İsrail arasında 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık alanında anlaşma imzalanacağını aktarılan açıklamada, "Anlaşma, İsrail'e seferlerini gerçekleştiren Türk şirketlerinin yanı sıra İsrailli şirketlerin Türkiye'nin farklı destinasyonlarına uçuşlarını sürdürmelerini sağlayacak" denildi.