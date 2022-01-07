Son dakika | Karaismailoğlu: Türkiye uzayda da gücünü bütün dünyaya hissettiriyor

'UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ'

Bakan Karaismailoğlu, "Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce 'Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek' denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye, hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor. Bu uydular yeni nesil uydular ve 35 yıllık ömrü olan, dünyanın 3'te 1'inden fazlasını kapsama alanına alıyor. 2023'te kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Uzayda da bütün dünyada olduğu gibi gücümüzü bütün dünyaya hissettirmiş olduk" diye konuştu.

Yapılan yollar sayesinde her yıl 12 bin insanın hayatının kurtarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "28 bin 450 kilometre bölünmüş yol yaptık, bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda çalışma yapılmakta. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen güvenli ve akıllı yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Her yıl 12 bin insanın hayatını kurtardık. Antalya'da 476 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesinde Antalya'da hiç tünel yokken şu an 20 kilometrelik tünel var. Bunu 61 kilometreye çıkaracağız" dedi.

Antalya Havalimanı'nın ihalesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları tehdit eden muhalefete bir ders gibi ihale yaptık. Antalya Havalimanı'nın büyümesi gerekiyordu. 765 milyon euroluk iç ve dış hatlar, apronlar yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon euroyu yatırımcıya yaptırıyoruz. Üstüne de 25 yıllık kiralamadan da devlete 8,5 milyar euro kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25'ini, yani 2,138 milyar euro da 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek" ifadelerini kullandı.