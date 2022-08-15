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Giriş Tarihi: 15.8.2022 12:17 Son Güncelleme: 15.8.2022 12:22

SON DAKİKA | MSB'den F-16 açıklaması: Teknik heyet ABD'de...

DHA
SON DAKİKA | MSB’den F-16 açıklaması: Teknik heyet ABD’de...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada; "F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD’ye gitmiştir." denildi.

Son dakika haberi... Milli SAvunma Bakanlığı'ndan ABD'den yapılacak olan F-16 tedariki ve modernizasyonu ile ilgili kritik bir açıklama geldi. "ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir." denildi. Açıklamada

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında; Aralık-2021, Şubat, Mart-2022 aylarında olmak üzere Türkiye'de üç toplantı icra edilmiştir.

F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Millî Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir.

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SON DAKİKA | MSB'den F-16 açıklaması: Teknik heyet ABD'de...
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