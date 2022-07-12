Son dakika: NASA’dan tarihi kareler! James Webb Uzay Teleskobu renkli görüntüler paylaştı

Son dakika haberleri... NASA dünyayla tarihi bir gelişmeyi paylaştı. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), uzayın derinliklerini gözlemleyen James Webb Uzay Teleskobu ilk tam renkli fotoğraflarını sunmaya hazır. Dünya'dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötedeki James Webb teleskobunun kaydettiği görüntüler, yayınlandı.
HUBBLE TELESKOBUNUN HALEFİ
NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü ancak 31 yaşında olan, çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.
İLK RENKLİ GÖRÜNTÜLER!
Webb'in 6 aylık hazırlık döneminin tamamlamasının ardından yayınlanacak ilk renkli görüntüler, gelecekteki bilim görevlerinin başlangıcını temsil edecek. Uzayın gizemlerine kapı aralayan teleskobun "net ve iyi odaklanmış" görüntüler yakalayabildiği ve beklenenin üzerinde optik performans sergilediği bilgisi paylaşılıyor.
Bu zamana kadar en gelişmiş uzay teleskobu olarak bilinen James Webb'in sunacağı görüntüler, evrenin oluşumu ve olası başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıyor. Teleskobun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.