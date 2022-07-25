Son dakika | Odessa limanındaki saldırı tahıl sevkiyatını etkileyecek mi? Rusya’dan flaş açıklama

Son dakika haberleri: Rusya'dan dün yaşanan Ukrayna'daki Odessa limanı saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, yaşananların tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tahıl sevkiyatı ile ilgili açıklamada bulunarak, "Saldırılar askeri alt yapıyı ele aldı, hububat ihracatını etkilemeyecek" dedi.
İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMAYA VURGU
Peskov sözlerine, "İstanbul'daki anlaşmaların sonuçlarına göre, Rusya'nın ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) üzerine düşeni yapmalıdır. Etkinliğini değerlendirmeden önce Ukrayna tahılının ihracatına yönelik mekanizmasının başlamasını beklemeliyiz." ifadeleriyle devam etti.
LİMAN ALT YAPISINA İSABET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER
23 Temmuz'da Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın alt yapısına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.
UKRAYNA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" ifadelerini kullandı.
ODESSA, TAHIL SEVKİYATI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP
Öte yandan, dün Türkiye'nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma kapsamında Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.
ULUSLARARASI ALANDA TEPKİ
Odessa saldırısına uluslararası alanda tepki geldi:
TÜRKİYE DE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Odessa'daki patlamaya ilişkin, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, gerekli bilgileri aldık. Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi" dedi.