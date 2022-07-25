Son dakika | Odessa limanındaki saldırı tahıl sevkiyatını etkileyecek mi? Rusya’dan flaş açıklama

TÜRKİYE DE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Odessa'daki patlamaya ilişkin, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, gerekli bilgileri aldık. Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi" dedi.