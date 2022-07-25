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Giriş Tarihi: 25.7.2022 12:19 Son Güncelleme: 25.7.2022 12:42

Son dakika | Odessa limanındaki saldırı tahıl sevkiyatını etkileyecek mi? Rusya'dan flaş açıklama

AA
SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İHA
Son dakika | Odessa limanındaki saldırı tahıl sevkiyatını etkileyecek mi? Rusya’dan flaş açıklama

Son dakika haberi: Rusya'dan dün yaşanan Ukrayna'daki Odessa limanı saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, yaşananların tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini ifade etti. Peskov konuyla ilgili, "Saldırılar askeri alt yapıyı ele aldı, hububat ihracatını etkilemeyecek" dedi.

Son dakika haberleri: Rusya'dan dün yaşanan Ukrayna'daki Odessa limanı saldırısıyla ilgili açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Peskov, yaşananların tahıl sevkiyatını etkilemeyeceğini ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tahıl sevkiyatı ile ilgili açıklamada bulunarak, "Saldırılar askeri alt yapıyı ele aldı, hububat ihracatını etkilemeyecek" dedi.

İSTANBUL'DAKİ ANLAŞMAYA VURGU

Peskov sözlerine, "İstanbul'daki anlaşmaların sonuçlarına göre, Rusya'nın ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) üzerine düşeni yapmalıdır. Etkinliğini değerlendirmeden önce Ukrayna tahılının ihracatına yönelik mekanizmasının başlamasını beklemeliyiz." ifadeleriyle devam etti.

LİMAN ALT YAPISINA İSABET ETTİĞİNİ İDDİA ETTİLER

23 Temmuz'da Ukrayna Güney Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun 4 füzeyle Karadeniz'deki Odessa limanını hedef aldığı bildirildi. Açıklamada, "Düşman Kalibr seyir füzeleri ile Odessa deniz ticaret limanına saldırdı. Füzelerde 2'si hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü, 2'si limanın alt yapısına isabet etti" ifadeleri kullanıldı.


UKRAYNA'DAN TEPKİ GELMİŞTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Odessa limanına füze saldırısı, verdiği sözleri tutmaması ve İstanbul anlaşması kapsamında BM ve Türkiye nezdindeki taahhütlerine uymaması 24 saatten az sürdü. Yerine getirmemesi durumunda Rusya, küresel gıda krizinin tüm sorumluluğunu üstlenecektir" ifadelerini kullandı.

ODESSA, TAHIL SEVKİYATI İÇİN KRİTİK ÖNEME SAHİP

Öte yandan, dün Türkiye'nin liderliğinde, Ukrayna ve Rusya tarafından Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına yönelik anlaşma imzalanmıştı. Dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, küresel gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi ve küresel gıda krizinin çözümü için önemli olarak görülürken, Ukrayna tahılının Odessa, Çernomorsk ve Yuzni limanlarından yeniden dünya pazarına sunulmasının önünü açıyor. Birkaç hafta içinde tam olarak faaliyete geçmesi beklenen anlaşma kapsamında Rusya, sevkiyat sırasında limanları hedef almayacak.

ULUSLARARASI ALANDA TEPKİ

Odessa saldırısına uluslararası alanda tepki geldi:

  • Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Karadeniz'deki Odessa limanına düzenlediği saldırıları kınadı.
  • Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i etiketleyerek Twitter'dan yaptığı açıklamada, BM himayesinde imzalanan anlaşmanın ertesi günü Rusya'nın Odessa'ya düzenlediği füze saldırılarının endişeye yol açtığını belirtti.
  • ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Ukrayna'nın Odessa limanına yapıldığı bildirilen saldırıları kınadı. Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Ukrayna'nın Odessa limanına yapılan Rus saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.
  • Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'nın Odessa Limanı'na yapıldığı bildirilen saldırıları kınadığını duyurdu.

TÜRKİYE DE ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Odessa'daki patlamaya ilişkin, "Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefonla görüştük, gerekli bilgileri aldık. Rusya ile yaptığımız temasta da Ruslar kesinlikle bu saldırıyla alakalarının olmadığını, konuyu çok yakından ve ayrıntılı bir şekilde incelediklerini bize belirttiler. Tahıl sevkiyatı ile ilgili dün yaptığımız anlaşmadan hemen sonra böyle bir hadisenin meydana gelmesi gerçekten bizi de endişelendirdi" dedi.

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Son dakika | Odessa limanındaki saldırı tahıl sevkiyatını etkileyecek mi? Rusya'dan flaş açıklama
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