Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi

ERDOĞAN 77. BM GENEL KURULU'NDA BÖYLE MESAJ VERDİ

Başkan Erdoğan son olarak Eylül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda bu gerçeği tekrar hatırlatmıştı.

Erdoğan "Birleşmiş Milletleri, kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir." açıklamasında bulunmuştu.

Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda "dünya 5'ten büyüktür" vurgusu!

"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Başkan Erdoğan ayrıca "Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye eklemişti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ YAPISI

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.