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Giriş Tarihi: 27.10.2022 19:52 Son Güncelleme: 27.10.2022 20:12

Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi

Son dakika: Putin Erdoğan’ın Dünya beşten büyüktür manifestosuna destek verdi

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler'in yapısı ile ilgili açıklamada bulundu. Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda da sık sık hatırlattığı "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek niteliğinde ifadeler kullandı. Rus lider "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir." dedi.

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Valday Kulübü tarafından düzenlenen toplantının genel oturumunda dünya gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Burada çeşitli konularla ilgili fikirlerini ifade eden Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı hakkında da çarpıcı sözler söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nin 5 Daimi Üyesi ülkesinden biri olan Rusya'nın lideri Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık hatırlattığı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da ilan ettiği "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek niteliğinde ifadeler kullandı.

"BM GÜVENLİK KONSEYİ YAPISI DEĞİŞMELİ"

Rus lider BM Genel Kurulu yapısının değiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve "BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir." dedi. Putin "Erdoğan güçlü ve sağlam bir lider, Türk halkı, ekonomisi ve Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor." diye ekledi.

ERDOĞAN 77. BM GENEL KURULU'NDA BÖYLE MESAJ VERDİ

Başkan Erdoğan son olarak Eylül ayında gerçekleşen Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'nda bu gerçeği tekrar hatırlatmıştı.

Erdoğan "Birleşmiş Milletleri, kapsayıcı vasfına yakışan, daha adil bir dünya düzeni için çözümler üretebilen, tüm insanlık adına ortak iradenin vücuda getirildiği bir teşkilat olarak yeniden yapılandırmamız şarttır. Bilhassa Güvenlik Konseyi'nin daha etkin, demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir yapı ve işleyişe kavuşturulması, tüm insanlığın barış, adalet ve refah arayışında önemli bir dönüm noktası teşkil edecektir." açıklamasında bulunmuştu.

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"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"

Başkan Erdoğan ayrıca "Bu yöndeki ortak vazifemizi unutturmamak için, 'Dünya beşten büyüktür' ve 'Daha adil bir dünya mümkündür' gerçeğinin altını, her platformda en kuvvetli şekilde çizmeye devam edeceğiz. İnanç ve azimle yürüttüğümüz bu mücadeleye, tüm üye ülkelerden destek beklediğimizi, burada bir kez daha ifade etmek istiyorum." diye eklemişti.

BM GÜVENLİK KONSEYİ YAPISI

Toplam 15 üye ülkenin bulunduğu BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'dan oluşuyor. Kalan 10 üye ülke ise BM'nin 5 coğrafi grubu arasından 2 yıl için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden 5'i her yıl yenileniyor.

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Son dakika: Putin Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" manifestosuna destek verdi
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