SON DAKİKA | Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden bir kez daha dünyaya sesleniyor.

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Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Savaşın kazananı olmaz düşüncesiyle hareket ettik. Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarına destek verilmelidir." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Toplantıyı kritik bir dönemde yapıyoruz. Birleşmiş Milletler'in daha adil bir dünya için yeniden yapılanması şarttır. Dünya 5'ten büyüktür. Daha adil bir dünya mümkündür.

Türkiye'nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur. Bölgede barışın hakim kılınması için var gücümüzle çalışıyoruz. Çatışmaların çözümü konusunda çaba harcıyoruz. Yeri geldiğinde ara bulucu rolü üstleniyoruz. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olacak çözümler arıyoruz.

"TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEKTEN VAZGEÇİN"

Suriye'nin kuzeyinde varlığını sürdüren terör örgütüne isim kurnazlığı yaparak destek verildiğini görüyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK'ya karşı Türkiye'nin kayıtsız kalması beklenemez. Bir an önce teröristleri desteklemekten vazgeçin. Savaştan kaçan sivillerin insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için 100 bin briket ev inşa ediyoruz.

"YUNANİSTAN'A DUR DEMENİN VAKTİ GELMİŞTİR"

Yunanistan'ın göçmenlere yönelik zulümlerinin giderek arttığını görüyoruz. Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi mülteci mezarlığına çevirmektedir. Avrupa'nın Yunanistan'ın acımasızlığına dur demesinin vakti gelmiştir.

Terör belasına karşı ortak mücadele sayesinde başarılı olabiliriz. Terör örgütleri ve zalim rejimler yerine ülkemizin huzurana katkıda bulunmak isteyen herkesle çalışabiliriz.

"FİLİSTİN HALKININ CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI ŞARTTIR"

Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz üzerinde durulması gereken kritik öneme sahip konulardır. Libya'da adil seçim yapılarak güçlü bir hükümetin iş başına gelmesi temel hedefimiz olmalıdır. Kalıcı barışın gerekli olduğunu görüğümüz İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün gerekli olduğunu vurguluyoruz. Filistin halkının can ve mal güvenliğinin sağlanması şarttır.