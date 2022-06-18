SON DAKİKA: Rum Kesimi’nde büyük rezalet! Skandal isim tatbikatta görüldü! Terörist başı Abdullah Öcalan yakalanmadan önce...

Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.