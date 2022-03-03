Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameraların karşısına geçti. Eşit şartlarda müzakereye hazır olduklarını dile getiren Putin, "Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor." suçlamasında bulundu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor. Sivil kayıpları önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.