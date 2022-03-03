Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin’den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...

Son dakika haberleri: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameraların karşısına geçti. Eşit şartlarda müzakereye hazır olduklarını dile getiren Putin, "Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor." suçlamasında bulundu.
"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"
Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor. Sivil kayıpları önlemek için elimizden geleni yapıyoruz.
"EŞİT ŞARTLARDA MÜZAKEREYE HAZIRIZ"
Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.
HER AY ASKERLERE 5 MİLYON RUBLE VERİLECEK
Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.
Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz.
ÖLENLERİN AİLELERİNE TAZMİNAT
Ölenlerin yakınlarına 7 milyon ruble vereceğiz ve maaşa bağlayacağız yakınlarını. Ayrıca tazminat ödeyeceğiz. Yaralılar da bu kapsama alınacak.
ZELENSKİY: BİZ HER ŞEYE HAZIRIZ
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında açıklamarda bulundu. Her şeye hazır olduklarını dile getiren Zelenskiy "Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü. Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir. dedi.
Yaptırımların daha erken başlaması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Problem dünyanın geç tepki vermesiydi. Dünya Putin'le konuşmalı. Çünkü savaşı sonlandırmak için başka bir yol yok. Putin'le her konuyu tartışmaya hazırım." ifadelerini kulladı.Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız