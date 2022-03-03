Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız

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Zelenskiy'in açıklamalarında satır başları:

Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü

Buraya bizi öldürmeye geldiler. Bizler özgürlüğümüzü savunuyoruz. O yüzden biz esir aldığımızda doktorlarımız onları tedavi ediyor. Doktorlar önce insanlar o yüzden intikam almazlar. Üzerimize silah gönderenlerle bizim aramızdaki fark bu.

Ne tarz bir insan bunun soykırım olmadığını söyler ki. Şundan utanıyorum yıl 2022 olmuş halen böyle hareketler görüyoruz. Bu dünyanın sonu işte.