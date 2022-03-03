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Giriş Tarihi: 3.3.2022 18:04 Son Güncelleme: 3.3.2022 18:15

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız

Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız

Son dakika haberleri...Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy açıklamarda bulunuyor. Zelenskiy savaşa dair "Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü" dedi.

Son dakika haberleri...Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşa dair önemli açıklamarda bulunuyor.

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Zelenskiy'in açıklamalarında satır başları:

Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü

Buraya bizi öldürmeye geldiler. Bizler özgürlüğümüzü savunuyoruz. O yüzden biz esir aldığımızda doktorlarımız onları tedavi ediyor. Doktorlar önce insanlar o yüzden intikam almazlar. Üzerimize silah gönderenlerle bizim aramızdaki fark bu.

Ne tarz bir insan bunun soykırım olmadığını söyler ki. Şundan utanıyorum yıl 2022 olmuş halen böyle hareketler görüyoruz. Bu dünyanın sonu işte.

Şu an da başkan olmasam da sivil savunmada olurdum. Kendi toprağımızı savunuyoruz.

Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız
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