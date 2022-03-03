Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız

Son dakika haberleri...Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy savaşa dair önemli açıklamarda bulunuyor.
Zelenskiy'in açıklamalarında satır başları:
Biz her şeye hazırız. Rus ordusu bizden 5 kat daha güçlü
Buraya bizi öldürmeye geldiler. Bizler özgürlüğümüzü savunuyoruz. O yüzden biz esir aldığımızda doktorlarımız onları tedavi ediyor. Doktorlar önce insanlar o yüzden intikam almazlar. Üzerimize silah gönderenlerle bizim aramızdaki fark bu.
Ne tarz bir insan bunun soykırım olmadığını söyler ki. Şundan utanıyorum yıl 2022 olmuş halen böyle hareketler görüyoruz. Bu dünyanın sonu işte.
Şu an da başkan olmasam da sivil savunmada olurdum. Kendi toprağımızı savunuyoruz.
Harekat devam ederse dünyanın sonu gelmiş demektir.
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