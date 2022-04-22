Son dakika | Rusya’dan ’ikinci aşama’ açıklaması: Kontrol edilecek bölgeler...

Rusya ukrayna savaşı ikinci ayına girerken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın "askeri operasyonda" yeni bir aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Lavrov, "Ukrayna'nın doğusunda bu operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve ben bunun özel operasyonun geneli için çok önemli bir an olacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donbas'ta neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını belirtmişti. Rusya'dan ikinci aşama ile ilgili son dakika açıklamalar geldi.
İKİNCİ AŞAMANIN DETAYLARI...
Rusya'dan yapılan son dakika açıklamada, "Donbas ve Ukrayna'nın güneyini tamamen kontrol etmeyi planlıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
UKRAYNA SON DURUMU AÇIKLADI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-22 Nisan tarihlerindeki kayıplarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 21 bin 200 asker öldürüldü, Ruslara ait 176 uçak, 153 helikopter, 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 397 top, 138 roketatar sistemi ve 69 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1523 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 172 insansız hava aracını da kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da sivillerin tahliye edileceği insani koridorların, güvenlik nedeniyle bugün çalışmayacağı bildirildi.
İNSANİ KORİDOR BUGÜN AÇILMAYACAK
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, yaptığı açıklamada, güzergahlardaki tehlike nedeniyle bugün insani koridorların açılmayacağını kaydetti.
Vereşçuk, "22 Nisan bugün güzergahlardaki tehlike nedeniyle insani koridorlar olmayacak. Tahliyeyi bekleyen herkese sesleniyorum: Sabırlı olun, lütfen bekleyin." ifadelerini kullandı.
Vereşçuk, dün de Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol'de tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirmişti.
Hafta başından beri Rusların Donbas'taki saldırıları artması üzerine Ukrayna ve Rusya arasında insani koridorların açılması konusunda çoğu kez anlaşma sağlanamıyor.