Son dakika | Rusya’dan ’ikinci aşama’ açıklaması: Kontrol edilecek bölgeler...

Rusya ukrayna savaşı ikinci ayına girerken bölgeden son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın "askeri operasyonda" yeni bir aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Lavrov, "Ukrayna'nın doğusunda bu operasyonun yeni bir aşaması başlıyor ve ben bunun özel operasyonun geneli için çok önemli bir an olacağına eminim" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna'nın en üst düzey güvenlik yetkilisi Oleksiy Danilov, Rus güçlerinin Donbas'ta neredeyse tüm cephe boyunca Ukrayna'nın savunma hattını aşmaya çalıştıklarını belirtmişti. Rusya'dan ikinci aşama ile ilgili son dakika açıklamalar geldi.