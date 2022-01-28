Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?

BİDEN TARİH VERMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulunduğu bildirilmişti.

BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var." dediğini paylaşılmıştı.

Horne, "Başkan bunu açıktan söyledi, biz de aylardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.