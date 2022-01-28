Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?

Son dakika haberler... Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığı iddiaları ile ortalık iyice karışmıştı. ABD ve NATO savaş çıkma ihtimaleine karşı peş peşe hamlelerde bulunuyor. Son olarak ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın beklenen işgaline ilişkin tarih vermişti. Bu gelişmelerin ardından Rusya'dan kritik açıklamalar geldi.
RUSYA'DAN CEVAP GELDİ
Rusya ve Ukrayna arasında devam eden krizine ilişkin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Lavrov savaş çıkar mı? sorusuna yanıt verdi.
SON DAKİKA: SAVAŞ ÇIKAR MI?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus radyolarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya'nın, güvenlik garantisi talepleri karşısında ABD'den yeterince tatmin edici bir cevap alamamış olması üzerine, 'bir savaş çıkıp çıkmayacağı sorusu' karşısında şunları söyledi:
"Bu, Rusya'ya bağlıysa, savaş çıkmayacak. Savaş istemiyoruz. Fakat çıkarlarımıza saldırılmasına, çıkarlarımızın göz ardı edilmesine de izin vermeyeceğiz."
KARARI PUTİN VERECEK
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve NATO'dan güvenlik garantisi anlaşmasına yönelik gelen yanıtları analiz ettiklerini ve sürecin devamında kararın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından verileceğini belirtti.
Basın mensuplarına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Amerikalıların yazılı yanıtını analiz ediyoruz. Antony Blinken'in dediği gibi, bunu Ukrayna ve diğer Batılı ülkelerle, ABD müttefikleriyle koordine ettiler. NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de yazılı yanıt aldık. Bu iki belgeyi, Aralık 2021'de önerdiğimiz taslak anlaşmaya cevaben sağlandığı için bir paket olarak analiz ediyoruz. Sonuçlarımızın kurumlar arası koordinasyonundan sonra, bunları Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunacağız. Sonraki eylemlerimiz hakkında bir karar verecek" dedi.
RUSYA'NIN ANLAŞMA TALEBİNE ABD VE NATO YANITI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın güvenlik garantilerin anlaşması teklifine yönelik verdikleri yanıta ilişkin açıklama yapmıştı. NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı hatırlatan Blinken, "Haftalarca ve bir anlamda yıllarca kamuoyu önünde söyledik: NATO'nun Açık Kapı Politikası'nı destekleyeceğiz ve bunu taahhüt ediyoruz" demişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise söz konusu teklife yazılı yanıt verdiklerini dile getirerek, "Bugün Rusya'ya gönderdiğimiz NATO yazılı yanıtta ana konulara değindim. Şimdi bir diyalog yolu izlemek ve siyasi bir çözüm bulmak için bir kez daha Rusya'ya ulaşıyoruz. Bu akşam onlara 30 NATO Müttefikinin çok çeşitli konuları kapsayan yazılı önerilerini göndermemizin nedeni budur" ifadelerine yer vermişti.
BİDEN TARİH VERMİŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceği uyarısında bulunduğu bildirilmişti.
BBC'nin haberine göre, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, Biden'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var." dediğini paylaşılmıştı.
Horne, "Başkan bunu açıktan söyledi, biz de aylardır bu konuda uyarılarda bulunuyoruz." ifadesini kullanmıştı.
UKRAYNA'NIN GÖRÜŞMEDEN MEMNUN OLMADIĞI İDDİASI
Diğer yandan, Ukrayna yönetiminin Biden'ın Zelenskiy ile görüşmesinin "iyi gitmediği"nden şikayetçi olduğu ileri sürüldü.
CNN'in haberine göre, üst düzey bir Ukraynalı yetkili, tarafların muhtemel bir Rus saldırısının risk düzeyi konusunda anlaşamadığı için görüşmenin iyi gitmediğini aktardı.
Ukraynalı yetkili, Biden'ın bir Rus saldırısının eli kulağında olduğu uyarısına, Zelenskiy'nin "Rusya'dan kaynaklı tehdidin tehlikeli ancak belirsiz olduğu", "bir saldırının yapılacağının kesin olmadığı" şeklindeki pozisyonunu yeniden dile getirdiğini ifade etti.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın görüşme sırasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğunu ilettiği belirtilmişti.
ÇİN'E, RUSYA'YA KARŞI NÜFUZUNU KULLAN ÇAĞRISI
Ayrıca ABD Dışişleri Müsteşarı Victoria Nuland da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'e, Ukrayna'yı işgalden vazgeçirmek için Rusya'ya karşı nüfuzunu kullanma çağrısı yaptığını dile getirdi.
Nuland, "Pekin'i, Moskova üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ve diplomasiye teşvik etmeye çağırıyoruz çünkü Ukrayna'daki bir çatışma Çin için de iyi olmaz." ifadelerini kullandı.
Washington'un eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, Almanya'nın bu ülkeyle olan Kuzey Akım 2 Doğal Gaz Boru Hattı projesini açmayacağından emin olduğunu kaydeden Nuland, "Berlin'den yapılan açıklamaların çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Projenin ilerlememesinden emin olmak için Almanya'yla çalışacağız." diye konuştu.