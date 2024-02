Son sığınak Refah

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı son 10 günde 1102 artarak 28 bin 340'a yükseldi. Dünyanın gözü 1.4 milyondan fazla yani Gazze Şeridi'nin toplam nüfusunun yarısından fazlasının sığındığı Refah'a kilitlendi. Burası kilometrekareye 16 bin sivilin sığındığı ve kısmen ayakta kalan son bölge. Katil İsrail daha önce Mısır sınırındaki bu bölgeyi "güvenli" ilan etmişti. Ancak günlerdir Refah'a yönelik saldırılarını artırdılar. Son 24 saat içinde 100'e yakın Filistinliyi daha katlettiler. Anadolu Ajansı'na konuşan Refah'taki siviller ise ölüme göze aldıklarını söyledi.Raid eş-Şurafa, "Burada öleceğiz. Mısır Sina'sına göç etmeyeceğiz. Bombalayarak bizi evlerimizden çıkardılar. Ebu Bekir es-Sıddık Okulu'nu bombaladılar ve oğlum şehit oldu" dedi. Ezhar Hamdi de Sina'ya gitme fikrini tamamen reddettiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nin gururlu topraklarında ölürüm, Refah'tan çıkmayı asla düşünmüyorum" dedi.Hacı İbrahim Avvad, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindekileri güneye sürdükten sonra Refah'a askeri operasyon düzenleyeceği yönündeki tehditleri daha önce de duyduklarına işaret ederek, "İsrail ordusu Refah'a girerse masum sivillere karşı katliam ve soykırım yapacaktır" dedi. Gazzeli 19 yaşındaki Kusay Abdullatif de "Refah yerinden edilmiş insanlarla tamamen dolmuş durumda. Her yer kalabalık. Gazze Şeridi'nde güvenli bir nokta kalmadı" diye konuştu.Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Refah kentine saldırılarından endişe duyulduğunu belirterek, harekâtı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendirdi. Açıklamada "İsrail'in, Gazze Şeridi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekâtı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için gerekli adımları atmaya çağırıyoruz" denildi.İsrailyönetimi ve İsrail halkı günlerdir, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından organize edilen yardım sevkiyatını engelliyor. Türkiye, UNRWA'ya her yıl düzenli olarak yaptığı yardımlar kapsamında 26 bin ton un yardım yapıyor. Türk yetkililer son gönderilen ürünlerin Filistinlilere ulaşması için İsrailli yetkililerle iletişime geçti."İsrailliaskerlerin, Gazze'de gözaltına aldıkları kişilerin elleri ve gözleri bağlıyken çektikleri videoları internette paylaşması, uluslararası hukukun ihlali olabilir." Bu ifadeler İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberinde yer aldı. BBC ekibi, İsrail askerlerinin yayınladığı ve Filistinli esirleri gösteren videoları inceledi. BBC'ye konuşan hukukçular, savaş hukukuna göre gözaltına alınan kişilerin aşağılama veya kamuya teşhir edilmesinin yasak olduğunu söyledi.Hollanda'da Temyiz Mahkemesi, uluslararası insancıl hukuk ihlalleri sebebiyle İsrail'e F-35 savaş uçağı parçaları satışının durdurulmasına hükmetti. Mahkemeden yapılan açıklamada, insan hakları örgütleri Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum'un, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddeden mahkeme kararına ilişkin temyiz talebinin kabul edildiği belirtildiBelçika Kalkınma Bakanı Caroline Gennez: Gazze'de o kadar çok kişi mahsur kaldı ki insani durumun nereye varacağının ucu görünmüyor.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron: Gazze'nin yarısından fazlası bu bölgeye sığınmış durumda.Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot: Olası bir saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybedebilir.BM: Bir milyondan fazla Filistinli için kaçabilecek başka bir yer kalmadı.Suudi Arabistan: Refah'a operasyon ciddi sonuçlar doğuracak.