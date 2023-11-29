Soykırımcı Batılı siyasilerin koltuk korkusu

İşgalci İsrail yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki soykırımına açıkça hem söylem hem de silah desteği veren ülkelerin liderlerini son zamanlarda korku sardı. İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı katliamlarda geçici ateşkes yürürlükte ancak Gazze'deki 2.3 milyon Filistinlinin yaşam mücadelesi sürüyor. İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyini tamamen yerle bir ederken, güneye sığınan binlerce kişi de haftalardır açlık ve susuzluk içinde hayatta kalmaya çalışıyor. Filistinlilerin maruz kaldıkları katliamlara ve yokluklara rağmen dirayetli duruşları dünyada büyük ses getirdi. Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Amerika kıtasına kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi Filistin'e yoğun destek vermeye devam ediyor. İşte sokaklardan yükselen Filistin sesleri, İsrail'e destek olan liderlerin koltuğunu sarsmaya başladı.Beyaz Saray yönetimi "İsrail için kırmızı çizgimiz yok" söylemindeydi. Ancak durum değişti. ABD'de gelecek yıl başkanlık seçimleri var. ABD Başkanı Joe Biden'a İsrail desteğinden dolayı gençlerin desteği dibe vurduNBC News ve Quinnipiac Üniversitesi'nde yapılan son ankete göre genç seçmenler ve Müslüman Amerikalılar, Biden'ın İsrail tutumunu onaylamıyor. Bu anketlerin ardından ABD kamuoyu önünde İsrail'e desteğini azaltmaya başladı.Katliama destek veren İngiltere'de Başbakan Rishi Sunak'ın planları tutmadı. Tepkiler üzerine Filistin ırkçılığı yapan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevinden aldı. İsrail'e karşı mesafeli tutumuyla bilinen eski Başbakan David Cameron yeni Dışişleri Bakanı oldu. İngiltere sokaklarından yükselen "Soykırımdan desteğini çek" sloganlarının ardından Başbakan Sunak son günlerde İsrail hakkında neredeyse hiç konuşmuyor.Fransa ve Almanya Avrupa'da İsrail'e en çok destek veren ülkelerden oldu. Hatta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk başta Hamas'a karşı uluslararası koalisyon kurulmasını dahi önerdi. Ancak Fransız sokaklarında Filistin isyanı çığ gibi büyüdü. Macron da koltuk korkusundan "Gazze'de çok fazla sivil öldü" dedi. Almanya, İsrail'e desteğini sürdürürken İtalya ve Hollanda gibi daha birçok Avrupa ülkesi ise daha temkinli olmaya başladı.Ynet haber sitesine göre, parti içinden kendisine darbe yapılmasından endişelenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, nabız yoklaması için meclisteki Likud Partisi milletvekilleriyle görüştü. Eski İsrail başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun başbakanlıktan alınması çağrısında bulundu. Netanyahu'ya karşı kendi ülkesinde de çeşitli sebeplerden dolayı öfke büyüyor.Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile İsrail-Filistin çatışmasına "iki devletli çözüm" için temasa geçmeye hazır olduklarını söyledi. Türkiye'nin hemen hemen her çatışmanın çözümünde önemli rol oynadığını ifade eden Borrell, "Türkiye'nin duruşunu biliyoruz. Filistinlilerin hedeflerini güçlü şekilde destekliyor. Bölgedeki tüm ilgili aktörlerle ilişki kurmaya hazırız. 'İki devletli çözüm'ü getirecek siyasi müzakere yollarını Türkiye ile görüşmeye hazırız. Bu hem Türkiye'nin hem de AB'nin desteklediği bir şey" ifadesini kullandı.Gazze'de günlerdir geçici ateşkes devrede. Ancak Batı medyası henüz Gazze Şeridi'ne gidip yıkımı görüntülemedi. ABD merkezli Politico sitesi geçtiğimiz günlerde konu hakkında Beyaz Saray'ın endişesini dile getirmişti. Haberde, "Biden yönetimi ateşkeste gazetecilerin Gazze'deki yıkımı görüntülemesinden endişeli" denmişti. Hamas da yıkımın boyutunu görmeleri için Batılı gazetecilere bölgedeki varlıklarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulundu. ABD'li milyarder Elon Musk ise Hamas'ın Gazze davetini reddetti.