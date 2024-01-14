‘Soykırımın tek faili İsrail değil, ABD’dir’

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına ABD Başkanı Joe Biden'in açıktan destek vermesi nedeniyle Avukat Gülçin Yapıcı tarafından Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Biden'ın yargılanması için başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda İsrail-Filistin çatışması kapsamında İsrail'in soykırım ve savaş suçu soruşturmasına ilaveten Biden'ın da bu suça teşvik edip, ortak olması nedeniyle aynı şekilde yargılanması gerektiği belirtildi. Avukat Yapıcı, Biden'ı ikinci olarak bu suçlarla birlikte ABD'yi de bu suça katarak insanlık ve savaş suçuna iştirak etmesini sağladığı ve ülkesi ile halkını zor durumda bırakmasından dolayı yargılanmasına ilişkin taleplerini de ABD Başsavcılığına bildirdiklerini kaydetti.